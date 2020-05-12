В Соединенных Штатах пристально следят за состоянием здоровья президента РФ Владимира Путина, который контактировал со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым, позднее заболевшим короанвирусом.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на брифинг советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Президент только недавно - на прошлой неделе - говорил с президентом Путиным, и он, как кажется, был в приподнятом настроении, в отличном здравии. У нас нет причин предполагать, что это не так. У нас нет информации, кроме той, что у президента Путина все в порядке", - передает издание слова советника американского гаранта.

По его словам, многие мировые лидеры также заразились коронавирусом, так что за состоянием здоровья Путина нужно следить. Как известно, инкубационный период заболевания длится от 3 до 24 дней.

"Это жесткий вирус, люди заболевали даже в Белом доме… и мировые лидеры, такие как Борис Джонсон, который слег с COVID-19 - еще один мировой лидер. Так что за этим каждому нужно следить внимательно", - добавил он.

Напомним, госпитализированный с положительным тестом на новый коронавирус пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда в последний раз общался с Владимиром Путиным очно. По его словам, это было больше месяца назад.

Как сообщала "Страна", одно из последних совместных появлений Путина и Пескова зафиксировано 31 марта, когда оба посещали больницу в Коммунарке, где лечатся инфицированные коронавирусом москвичи.



