Гороскоп на 18 мая 2020 года
Гороскоп на 18 мая 2020 года

Предлагаем гороскоп на четверг, 14 мая, для всех знаков Зодиака. День подходит для поездок, активного отдыха, завершения начатых дел. Сегодня лучше не рисковать и действовать осмотрительно.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня многое будет по плечу. Главное, не хвататься за все и сосредоточиться на действительно важном, ведь завтра может оказаться, что вы уже остыли от каких-то затей. На ваше настроение будут влиять окружающие, поэтому постарайтесь оказаться в приятной компании.

Телец (21.04 - 20.05) 

Сегодня вы будете хорошо ладить с людьми и решать вопросы, завязанные на общении. Используйте это, если давно планировали провести переговоры. При этом вы можете поймать себя на том, что желание все контролировать только мешает вам.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов в четверг может быть совсем не рабочее настроение, когда трудно будет сосредоточиться. Если вы витаете в облаках - переложите дела на других, а себе оставьте самое важное. Хорошо уделить время близким, общению с важными и интересными для вас людьми.

Рак (22.06 - 22.07)

Не исключено, что день начнется с суеты и ошибок на работе. Но во второй половине дня вам удастся совладать с ситуацией и плодотворно поработать. В целом ничего критичного не произойдет и к вечеру вам удастся расслабиться и порадоваться.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов день пройдет достаточно спокойно и благоприятно. Не спешите сегодня брать в долг или тратить деньги на то, что вам не особо нужно. Подумайте, не совершаете ли вы какие-то важные действия под влиянием сиюминутных порывов.

Дева (24.08 - 23.09)  

Сегодня интуиция и фантазия будут на высоте. В голову могут приходить удачные и необычные идеи. Запишите их или поделитесь с кем-то, чтобы они не потерялись. Неплохо также разобраться, что из задуманного можно реализовать и составить план.

Весы (24.09 - 23.10)  

С утра не исключены финансовые траты и потери. В течение дня может поступить предложение о помощи от ваших друзей или близких. Не бойтесь ее принять, если вам это сейчас нужно. Теплые отношения поднимут вам настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

В четверг вас могут подвести ваши иллюзии и неоправданный оптимизм. Если вам нужно принять важное решение, посоветуйтесь с парой тройкой людей, которым вы доверяете. Возможно, это поможет увидеть ситуацию с другой стороны.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Стрельцы сегодня могут показать свои зубки - не исключено напряжение в отношениях с окружающих из-за того, что вы решите отстоять свои интересы и ценности. Но к вечеру общение выйдет на более дружелюбный и приятный тон. Не исключены романтические встречи.

Козерог (22.12 - 20.01) 

У Козерогов выдастся крайне плодотворный и удачный день. Не исключен флирт на работе или какое-то романтическое общение. В целом окружающие сегодня будут идти вам навстречу и признавать ваш авторитет.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня на связь могут выйти ваши старые коллеги или работодатели с интересным для вас предложением. Возможны, небольшие финансовые поступления. День подходит для планирования отдыха с близкими людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03) 

День может быть успешным, но за результаты придется побороться. Не исключено также, что сегодня вы познакомитесь с новыми людьми, но первые впечатления о них окажутся обманчивыми.

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