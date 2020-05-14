Предлагаем гороскоп на четверг, 14 мая, для всех знаков Зодиака. День подходит для поездок, активного отдыха, завершения начатых дел. Сегодня лучше не рисковать и действовать осмотрительно.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня многое будет по плечу. Главное, не хвататься за все и сосредоточиться на действительно важном, ведь завтра может оказаться, что вы уже остыли от каких-то затей. На ваше настроение будут влиять окружающие, поэтому постарайтесь оказаться в приятной компании.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вы будете хорошо ладить с людьми и решать вопросы, завязанные на общении. Используйте это, если давно планировали провести переговоры. При этом вы можете поймать себя на том, что желание все контролировать только мешает вам.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов в четверг может быть совсем не рабочее настроение, когда трудно будет сосредоточиться. Если вы витаете в облаках - переложите дела на других, а себе оставьте самое важное. Хорошо уделить время близким, общению с важными и интересными для вас людьми.

Рак (22.06 - 22.07)

Не исключено, что день начнется с суеты и ошибок на работе. Но во второй половине дня вам удастся совладать с ситуацией и плодотворно поработать. В целом ничего критичного не произойдет и к вечеру вам удастся расслабиться и порадоваться.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов день пройдет достаточно спокойно и благоприятно. Не спешите сегодня брать в долг или тратить деньги на то, что вам не особо нужно. Подумайте, не совершаете ли вы какие-то важные действия под влиянием сиюминутных порывов.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня интуиция и фантазия будут на высоте. В голову могут приходить удачные и необычные идеи. Запишите их или поделитесь с кем-то, чтобы они не потерялись. Неплохо также разобраться, что из задуманного можно реализовать и составить план.

Весы (24.09 - 23.10)

С утра не исключены финансовые траты и потери. В течение дня может поступить предложение о помощи от ваших друзей или близких. Не бойтесь ее принять, если вам это сейчас нужно. Теплые отношения поднимут вам настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

В четверг вас могут подвести ваши иллюзии и неоправданный оптимизм. Если вам нужно принять важное решение, посоветуйтесь с парой тройкой людей, которым вы доверяете. Возможно, это поможет увидеть ситуацию с другой стороны.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня могут показать свои зубки - не исключено напряжение в отношениях с окружающих из-за того, что вы решите отстоять свои интересы и ценности. Но к вечеру общение выйдет на более дружелюбный и приятный тон. Не исключены романтические встречи.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов выдастся крайне плодотворный и удачный день. Не исключен флирт на работе или какое-то романтическое общение. В целом окружающие сегодня будут идти вам навстречу и признавать ваш авторитет.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня на связь могут выйти ваши старые коллеги или работодатели с интересным для вас предложением. Возможны, небольшие финансовые поступления. День подходит для планирования отдыха с близкими людьми.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День может быть успешным, но за результаты придется побороться. Не исключено также, что сегодня вы познакомитесь с новыми людьми, но первые впечатления о них окажутся обманчивыми.