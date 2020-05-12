Госпитализированный с положительным тестом на новый коронавирус пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда в последний раз общался с Владимиром Путиным очно. По его словам, это было больше месяца назад.

Слова Пескова приводит ТАСС.

О госпитализации Пескова из-за коронавирусной инфекции стало известно сегодня. О форме течения болезни, времени инфицирования и состоянии пресс-секретаря первого лица государства на текущий момент ничего не известно.

Однако сам Песков рассказал информационному агентству, что лично контактировал с президентом довольно давно.

"Больше месяца", - коротко ответил представитель Кремля на вопрос, когда он виделся с Путиным.

И действительно, одно из последних совместных появлений Путина и Пескова зафиксировано 31 марта, когда оба посещали больницу в Коммунарке, где лечатся инфицированные коронавирусом москвичи.

Как писала "Страна", вслед за Песковым о заражении новым вирусом сообщила его жена Татьяна Навка.