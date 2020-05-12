На аукцион почти за один миллион долларов в США выставили акустическую гитару лидера легендарной группы Nirvana Курта Кобейна.

Об этом говорится на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Как сообщается, этот музыкальный инструмент Кобейн использовал во время записи акустического концерта MTV Unplugged в 1993 году, за год до своей смерти. Видео- и аудиоверсии концерта выпустили в 1994 году, уже после смерти музыканта.

Аукцион "Кумиры музыки" состоится в режиме онлайн в Беверли-Хиллз 19 и 20 июня.

Курт Кобейн - лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

Напомним, в октябре 2019 года с аукциона за 334 тыс. долларов ушел кардиган Курта Кобейна. Аукцион назывался "Иконы и идолы: рок-н-ролл" и проходил в нью-йоркском кафе. Эту вещь Кобейн также надевал во время шоу MTV Unplugged в 1993 году.

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