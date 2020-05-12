Стало известно, сколько украинцев заболело коронавирусом в разных областях по состоянию на 12 мая.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 580 (309 выздоровели)

Волынская область - 496 (119 выздоровели)

Днепропетровская область - 748 (75 выздоровели)

Донецкая область - 100 (20 выздоровели)

Житомирская область - 525 (54 выздоровели)

Закарпатская область - 748 (101 выздоровели)

Запорожская область - 331 (125 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1133 (294 выздоровели)

Киев - 1930 (138 выздоровели)

Киевская область - 1023 (173 выздоровели)

Кировоградская область - 425 (243 выздоровели)

Луганская область - 42 (14 выздоровели)

Львовская область - 825 (158 выздоровели)

Николаевская область - 225 (49 выздоровели)

Одесская область - 653 (39 выздоровели)

Полтавская область - 248 (112 выздоровели)

Ровенская область - 1028 (149 выздоровели)

Сумская область - 157 (74 выздоровели)

Тернопольская область - 1021 (362 выздоровели)

Харьковская область - 623 (80 выздоровели)

Херсонская область - 162 (80 выздоровели)

Хмельницкая область - 182 (53 выздоровели)

Черкасская область - 343 (147 выздоровели)

Черновицкая область - 2396 (390 выздоровели)

Черниговская область - 79 (15 выздоровели).

"Подтверждено 16 023 случаев COVID-19, из них 375 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 11 013 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек", - указано в сообщении.

Также в ЦОЗ отметили, что скончалось по состоянию на 12 мая 425 граждан и 3 373 человек излечилось.

Напомним, с 12 мая украинская столица отменяет ряд карантинных ограничений - открывает магазины, ларьки, парикмахерские, рестораны, кофейни, парки.

Как сообщала "Страна", уже четвертый высокопоставленный чиновник в России заболел коронавирусом. Covid-19 диагностировали у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.