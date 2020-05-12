Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом по областям на 12 мая. Фото: Изым Каумбаев / "Страна"

Стало известно, сколько украинцев заболело коронавирусом в разных областях по состоянию на 12 мая. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 580 (309 выздоровели)
  • Волынская область - 496 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 748 (75 выздоровели)
  • Донецкая область - 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская область - 525 (54 выздоровели)
  • Закарпатская область - 748 (101 выздоровели)
  • Запорожская область - 331 (125 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1133 (294 выздоровели)
  • Киев - 1930 (138 выздоровели)
  • Киевская область - 1023 (173 выздоровели)
  • Кировоградская область - 425 (243 выздоровели)
  • Луганская область - 42 (14 выздоровели)
  • Львовская область - 825 (158 выздоровели)
  • Николаевская область - 225 (49 выздоровели)
  • Одесская область - 653 (39 выздоровели)
  • Полтавская область - 248 (112 выздоровели)
  • Ровенская область - 1028 (149 выздоровели)
  • Сумская область - 157 (74 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1021 (362 выздоровели)
  • Харьковская область - 623 (80 выздоровели)
  • Херсонская область - 162 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 182 (53 выздоровели)
  • Черкасская область - 343 (147 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2396 (390 выздоровели)
  • Черниговская область - 79 (15 выздоровели).

Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом по областям на 12 мая

"Подтверждено 16 023 случаев COVID-19, из них 375 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 11 013 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек", - указано в сообщении.

Также в ЦОЗ отметили, что скончалось по состоянию на 12 мая 425 граждан и 3 373 человек излечилось. 

Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом по областям на 12 мая

Минздрав опубликовал карту заболеваемости коронавирусом по областям на 12 мая

Напомним, с 12 мая украинская столица отменяет ряд карантинных ограничений - открывает магазины, ларьки,  парикмахерские, рестораны, кофейни, парки.

Как сообщала "Страна", уже четвертый высокопоставленный чиновник в России заболел коронавирусом. Covid-19 диагностировали у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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