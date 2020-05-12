В среду, 13 мая, в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 12 мая.

Как сообщатся, выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Речь идет о рынках:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А; Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1; ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65; Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2; КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115; ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1; Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80; КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2; Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3; Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5; ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1; Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6; Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38; ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94; ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47; МЧП "Забота", ул. Туполева, 13; ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2; Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18; ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1; ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18; Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А; Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А; ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32; Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12; ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2; ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15; Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24; КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16; ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА также напомнили, что рынки обязаны обеспечивать масочный режим для сотрудников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ. Внутри рынка должна соблюдаться дистанция 3 метра между торговыми местами и дистанция 1,5 метра между посетителями, а также проводиться дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа. Кроме того, запрет на приготовление и употребление еды в месте продажи остается в силе.

Напомним, ранее "Страна" сделала подробный фоторепортаж о том, как работают рынки Киева.

Также мы писали, что под видом карантина произвели тотальное перераспределение рынков.