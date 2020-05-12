29 рынков открываются в Киеве. Фото: Public Domain Pictures

В среду, 13 мая, в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков

Об этом сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 12 мая. 

Как сообщатся, выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Речь идет о рынках:

  1. Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;
  2. Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;
  3. ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;
  4. Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;
  5. КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
  6. ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
  7. Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
  8. КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
  9. Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
  10. Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
  11. ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;
  12. Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
  13. Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
  14. ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
  15. ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;
  16. МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;
  17. ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
  18. Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;
  19. ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;
  20. ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;
  21. Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;
  22. Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;
  23. ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;
  24. Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12;
  25. ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;
  26. ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;
  27. Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;
  28. КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;
  29. ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.

В КГГА также напомнили, что рынки обязаны обеспечивать масочный режим для сотрудников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ. Внутри рынка должна соблюдаться дистанция 3 метра между торговыми местами и дистанция 1,5 метра между посетителями, а также проводиться дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа. Кроме того, запрет на приготовление и употребление еды в месте продажи остается в силе.

Напомним, ранее "Страна" сделала подробный фоторепортаж о том, как работают рынки Киева.

Также мы писали, что под видом карантина произвели тотальное перераспределение рынков.

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