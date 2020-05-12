Какие продуктовые рынки откроются в Киеве с 13 мая. Полный список адресов
В среду, 13 мая, в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА во вторник, 12 мая.
Как сообщатся, выполнение рынками противоэпидемических требований подтвердило Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Речь идет о рынках:
- Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;
- Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;
- ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;
- Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;
- КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;
- ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;
- Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;
- КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;
- Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;
- Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;
- ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;
- Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;
- Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;
- ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;
- ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;
- МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;
- ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;
- Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;
- ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;
- ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;
- Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;
- Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;
- ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;
- Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12;
- ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;
- ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;
- Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;
- КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;
- ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.
В КГГА также напомнили, что рынки обязаны обеспечивать масочный режим для сотрудников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ. Внутри рынка должна соблюдаться дистанция 3 метра между торговыми местами и дистанция 1,5 метра между посетителями, а также проводиться дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа. Кроме того, запрет на приготовление и употребление еды в месте продажи остается в силе.
Напомним, ранее "Страна" сделала подробный фоторепортаж о том, как работают рынки Киева.
Также мы писали, что под видом карантина произвели тотальное перераспределение рынков.