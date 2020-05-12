В Кривом Роге главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. За это его отстранили от занимаемой должности.

Об этом сообщает в Facebook управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

С 29 апреля 21 пациент и 6 медработников учреждения находились на самоизоляции в здании 4-й горбольницы как контактные лица. Они общались с больной COVID-19 женщиной. У них были взяты тесты.

6 мая пять человек были переведены на лечение в инфекционную больницу, один - в 7-ю больницу города, а остальные 15 - выписаны врачом на амбулаторное лечение, хотя на тот момент уже пришли результаты ПЦР-тестов с подтвержденным COVID-19.

"Главный врач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", - прокомментировал ситуацию начальник управления здравоохранения города Константин Мурашко.

По состоянию на 12 мая в Кривом Роге подтверждены 174 случая коронавируса. В тяжелом состоянии находятся 14 человек.

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