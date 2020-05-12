В Минздраве рассказали, какие области проводят больше тестов на коронавирус. Фото: pixabay.com

Стало известно, в каких областях проводится больше всего ПЦР-тестов на коронавирус. Всего в 49 лабораториях провели 187 307 подобных тестов. 

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Так, по состоянию на 11 мая больше всего ПЦР-тестов было проведено в:

  • "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" - 15 984;
  • "Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 12 093;
  • "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 11 247;
  • "Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 9019;
  • "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 8675.

В Минздраве рассказали, какие области проводят больше тестов на коронавирус

"Первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 4 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя", - указано в сообщении.

Также в ЦОЗ напомнили, каким категориям населения проводят тесты на коронавирус:

  • люди, которым установлено подозрение на COVID-19;
  • люди, контактировавших с пациентом с подтвержденным COVID-19;
  • пациенты с пневмонией;
  • медработники (каждые 5 дней)
  • пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Также отмечается, что ПЦР-тесто - единственный способ верно поставить диагноз на коронавирус. Экспресс-тесты, как показала практика, не дают достоверного результата, потому не рекомендуются Минздравом.

В Минздраве рассказали, какие области проводят больше тестов на коронавирус

Напомним, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может начать серийное производство тестов на коронавирус. Ранее украинские биологи сообщали о готовности выпускать до 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю при необходимом финансировании.

Как сообщала "Страна", Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины может производить до 50 тысяч тестов еженедельно с привлечением дополнительных специалистов. 

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