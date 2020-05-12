Стало известно, в каких областях проводится больше всего ПЦР-тестов на коронавирус. Всего в 49 лабораториях провели 187 307 подобных тестов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Так, по состоянию на 11 мая больше всего ПЦР-тестов было проведено в:

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" - 15 984;

"Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 12 093;

"Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 11 247;

"Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 9019;

"Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины" - 8675.

"Первую тест-систему для тестирования на COVID-19 вирусологическая референс лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила 4 февраля 2020. Эту тест-систему на 30 наборов реакций Центр закупил у немецкого производителя", - указано в сообщении.

Также в ЦОЗ напомнили, каким категориям населения проводят тесты на коронавирус:

люди, которым установлено подозрение на COVID-19;

люди, контактировавших с пациентом с подтвержденным COVID-19;

пациенты с пневмонией;

медработники (каждые 5 дней)

пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Также отмечается, что ПЦР-тесто - единственный способ верно поставить диагноз на коронавирус. Экспресс-тесты, как показала практика, не дают достоверного результата, потому не рекомендуются Минздравом.

Напомним, Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может начать серийное производство тестов на коронавирус. Ранее украинские биологи сообщали о готовности выпускать до 20 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю при необходимом финансировании.

Как сообщала "Страна", Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины может производить до 50 тысяч тестов еженедельно с привлечением дополнительных специалистов.