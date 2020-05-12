В Министерстве цифровой трансформации Украины запустили в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Телеграме во вторник, 12 мая.

"Мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если у вас действительный страховой полис, в меню техпаспорта в "Дии" вы увидите розовую бегущую строку: "Страховой полис действителен". Если у вас его нет, то желтую: "Страховой полис недействителен", - отмечается в сообщении.

Как отмечается, страховой полис будет доступен только владельцам машин, при этом с помощью QR-кода можно сверить документ с данными в реестре. Чтобы отобразить документы нужно обновить приложение до версии 1.7.2.

В ведомстве подчеркнули, что юридическая сила "автогражданки в смартфоне" определена в постановлении Кабинета министров № 956 от 23 октября 2019 года.

Напомним, как писала "Страна", в приложении "Дія" в мае доступны уже 15 услуг для граждан и бизнеса.

Также мы писали, что в Минцифры объяснили, как на портале "Дія" можно оформить пособия на детей.