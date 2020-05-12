Италия планирует досрочно отменить некоторые карантинные ограничения. Так, из-за давления со стороны региональных лидеров, откроются бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.

Об этом сообщает местное издание ANSA.

Заведения откроются уже с 18 мая, а не первого июня, как планировалось ранее. Однако, если заболеваемость коронавирусом снова начнет расти, центральная власть оставила за собой право на возобновление карантина.

Также с 18 числа работу возобновят небольшие магазины, музеи и библиотеки.

Напомним, с 4 мая 4,4 млн итальянцев вернулись на работу. В стране возобновилась работа производств, строительных компаний. Также в Италии разрешено передвигаться по регионам для посещения родственников. Жителям регионов нельзя передвигаться в другие муниципалитеты, рабочие поездки разрешены.

Как сообщала "Страна", власти Италии и Франции призывают своих граждан провести летний отпуск, не покидая пределы стран.