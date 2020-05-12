Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране вероятна вторая волна эпидемии коронавируса. Чтобы она не наложилась на обычный сезонный грипп и ОРВИ, население будут массово прививать от гриппа.

Об этом Ляшко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Журналистка издания поинтересовалась, какие меры Минздрав внедряет для подготовки ко второй волне эпидемии.

"Смотрите, мы параллельно проводим борьбу с первой волной. А ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух схожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того чтобы предотвратить такие вспышки осенью, нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году. Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и прививаться как только она появится на рынке Украины и других европейских стран", - сообщил Ляшко.

По его словам, вакцина против гриппа каждый год меняет штамм вируса, который входит в ее состав. Поэтому сейчас еще нельзя вакцинироваться, потому что нет подходящей вакцины. Власти рассчитывают в июле, августе или сентябре начать вакцинацию, как только появится препарат.

Между тем, как писала "Страна", власти Винницкой области заявили о второй волне коронавируса.

Мы также рассказывали, что сингапурские ученые, анонсировавшие завершение эпидемии коронавируса в Украине в июне, отказались от всех своих прогнозов по всем странам.