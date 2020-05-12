Во Франции 36% неверных супругов навещали своих любовников, несмотря на карантин и риск заразиться коронавирусом. А семь из десяти изменников собираются отправиться к любовникам сразу после снятия ограничений.

Такие результаты опроса, проведенного с 29 апреля по 2 мая сайтом знакомств Gleeden, приводит французская новостная радиостанция RFI.

Сайт Gleeden, на котором можно познакомиться с желающими завести интрижку на стороне, провел необычный опрос. Он поинтересовался у посетителей, что они сделают сразу после выхода из карантина. 71% из 2552 респондентов ответили, что побегут к любовникам или любовницам. И сделать это они намерены в первую неделю выхода из карантина, который во Франции ослабили 11 мая.

Некоторые из французов не дожидались 11 мая, чтобы изменить. Так, 36% навещали своих любовников и на строгом карантине. Из них 23% встречались один раз, 42% - два-три раза и 35% - более трех раз.

Сайт также задал вопрос, какие уловки использовали неверные супруги, чтобы сбежать из изоляции. Большинство (81%) говорили, что соскучились по друзьям или родственникам, 69% уходили "заниматься спортом", 57% якобы были "вынуждены поехать на работу". Менее распространенные оправдания: поход в магазин (45%) и сопровождение детей в школу (34%).

Таким образом, карантин не помог укреплению семейных связей.

Похожая ситуация сложилась в Китае. Там из-за карантина супруги стали больше ссориться и выросло число разводов.

А вот украинцы во время карантина стали намного меньше разводиться.