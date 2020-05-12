Рейтинг кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена падает в связи с заявлениями его бывшей сотрудницы Тары Рид о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на общенациональный опрос.

По информации издания, согласно опросу компании Morning Consult, Байдена поддерживают 45% избирателей, что всего на три пункта выше показателей президента США Дональда Трампа.

Однако тот же опрос в апреле показывал, что Байден обходил Трампа на 8%.

Также опрос показал, что 43% избирателей положительно относятся к Байдену в то время, как 48% опрошенных - негативно. То есть рейтинг одобрения Байдена с апреля снизился на пять процентных пунктов, а рейтинг кандидата среди избирателей женского пола снизился на шесть процентных пунктов.

В то же время, как сообщает издание, рейтинг Байдена остается выше, чем рейтинг Трампа, в том числе и среди женщин (на восемь процентных пунктов среди избирателей женского пола).

Опрос проводился 4-10 мая. В нем приняли участие более 27,7 тыс. человек.

Напомним, в прошлом месяце Тара Рид дала несколько интервью, в которых заявила, что в 1993 году Байден совершал в ее адрес действия сексуального характера. Также она подала заявление в полицию, сообщив, что подверглась посягательству на половую неприкосновенность со стороны неназванного лица.

По словам Рид, в 1993 году, когда она работала помощницей в офисе Байдена, ее руководитель попросил отнести Байдену сумку с вещами для спортзала. По словам Рид, когда она подошла к Байдену с сумкой, тот прижал ее к стене, засунул ей руку под юбку, совершил действия сексуального характера и попытался ее поцеловать.

Рид заявила, что она рассказала о действиях Байдена нескольким вышестоящим сотрудникам. Те, в свою очередь, заявили агентству, что не помнят случаев ненадлежащего поведения со стороны Байдена. Прежде Рид уже заявляла, что Байден прикасался к ней без ее согласия, но не утверждала, что это было посягательство на половую неприкосновенность.

Обвинения Рид выдвинула в важный для Байдена момент, отмечает AP. Сейчас Байден пытается объединить Демократическую партию после того, как его конкурент в президентской гонке демократ Берни Сандерс заявил о прекращении своей кампании. Женщины - важная часть электората демократов, и снижение уровня их поддержки помешает Байдену на президентских выборах, подчеркивает агентство.