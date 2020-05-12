Сегодня школьникам 8-11 классов преподали историю Второй мировой войны. Урок читал глава Института нацпамяти Антон Дробович.

Война у него получилась исключительно продуктом агрессии двух тоталитарных режимов - Германии и Советского Союза. Причем второго даже больше. Поскольку он после войны "оккупировал" еще и пол-Европы.

В целом это был вообще не урок истории, а сборник идеологем, приправленных отдельными историческими событиями, а чаще - их тенденциозными трактовками.

Это предусматривал, впрочем, и сам формат. За 40 минут изложить историю такой войны невозможно. Зато вполне по силам воспроизвести набор лозунгов из методичек еще времен экс-директора ИНП Владимира Вятровича.

Что собственно и произошло. "Страна" разобрала очередной - третий по счету - урок истории во Всеукраинской онлайн-школе.

Гитлер = Сталин

Урок "Вторая мировая война: украинское измерение" начался с картинки подписания пакта Молотова-Риббентропа. С понятным намеком, кто начал всемирную бойню. Но предварительно Дробович начал обсуждать первую мировую и ее невыученные уроки - которые и привели ко Второй мировой.

"Следствием этой войны (Первой мировой - Ред.) является то, что в мире в конце-концов устанавливается мир", - делает вывод лектор.

Дробович говорит, что итогами первой войны оказались недовольны многие страны - в том числе Германия. Преподаватель живописует страдания немцев после Версальского мира, по результатам котого на страну налагались большие репарации (правда, он не говорит о репарациях: у него страдания немцев идут как бы сами по себе, и никакой вины Германии в этом нет).

Вот это национальное недовольство и стало причиной прихода Гитлера. Дробович делает акцент, что примерно в это же время у власти в СССР утверждается Сталин, и между странами начинаются "довольно специфические отношения".

То есть уже в начале глава Института нацпамяти начинает объединять нацистов и коммунистов. Хотя у Гитлера отношения складывались до 1939 года намного лучше с государствами Западной Европы, а также США. А СССР и коммунистов вообще нацисты считали своими главными врагами.

Но об этом преподаватель не упоминает. Зато он постоянно сравнивает Советы и Германию с точки зрения становления тоталитаризма в обоих государствах.

Интересно также, что перечисляя страдания немцев, Дробович не акцентирует, что Германия проиграла в Первой мировой войне. А также того факта, что лишь этот проигрыш заставил немцев уйти из той же Украины, которую они оккупировали в 1917-1918 годах.

Поэтому дальнейшие его умопостроения кажутся немного странными. Рассказывая, что Гитлер начал внезапно восстанавливать вооруженные силы, Дробович говорит, что Германия нарушила "мирный договор". Хотя это была капитуляция, которую подписали немцы. И соблюдение ее условий контролировали главные победители в той войне - Англия и Франция. Которые к тому же имели самые мощные в мире армию и флот.

То есть глава Института всячески избегает темы, почему западные союзники из Антанты дали нацистам создать армию - хотя они могли легко этот процесс подавить в зародыше. Ведь Германия по правилам Версальского мира имела только полицейские силы и армию численностью не более, чем 100 тысяч человек. А тут вдруг "внезапно" создала вермахт - и никто не помешал.

Правда, когда тема подошла к аннексии Австрии и захвату Чехословакии, объяснить нейтралитет Запада все же пришлось. И объяснение следует достаточно интересное.

"Они не хотят вмешиваться и начинать войну. Еще свежими для них были воспоминания о Первой мировой", - заявил Дробович.

Также объясняется и Мюнхенский сговор 1938 года, в результате которого немцы и дружественные им страны разорвали Чехословакию: его заключили для того, чтобы умиротворить Гитлера. То есть западные союзники, отдавшие Германии (и, кстати, Польше) на растерзание независимое государство, как бы ни в чем и не виноваты.

Реальность, впрочем, опровергает эти тезисы. До захвата Чехословакии, у которой имелся мощный промышленный потенциал, германская армия была гораздо слабее, чем у союзников. И уж конечно Германия не была противником для Англии и Франции в середине 30-х, когда только начала нарушать положения Версальского мира и ковать свой военный меч.

До прямого столкновения с той же Францией немцы доросли только в 1940 году - вобрав промышленный потенциал Чехословакии с Австрией, а также разгромив Польшу.

Интересно, что до этого момента Антон Дробович ни разу не упомянул, в чем собственно состояла идеология нацистов. Он только рассказывал, как они обещали немцам снова сделать Германию великой и возродить ее.

А ведь Адольф Гитлер еще до прихода к власти четко обозначил свои внешнеполитические ориентиры: захват жизненного пространства на Востоке. А также обрисовал свою расовую теорию. То есть "умиротворял" Запад не просто реваншиста, а настоящего, открытого расиста, который был одержим идеей превосходства и войны - причем войны со славянами, которых считал недочеловеками, а не с близкой по духу Европой.

Что могло в принципе и Англию, и Францию вполне устраивать, поскольку их отношения с СССР безоблачными назвать было нельзя.

"Сговор тоталитаризмов"

Но если политику Европы Дробович называет "слабостью", то когда договориться с Гитлером решил Сталин, он называет это "сговором тоталитаризмов".

При этом Дробович говорит, что и до этого нацисты и коммунисты находились едва ли не в союзнических отношениях. Хотя с 1937 года СССР уже воевал с гитлеровцами на территории Испании. Тогда как Запад либо сохранял нейтралитет, либо поддерживал дружественного нацистам генерала Франко.

То есть, в отличие от Англии и Франции, Москва уже успела повоевать с немцами.

Но вернемся к уроку.

"Этот сговор между тоталитарными режимами был ступенькой к началу всемирной войны", - анализирует Антон Дробович пакт Молотова-Риббентропа, которым Германия и СССР разделили Польшу.

"Советский Союз вступает в войну на стороне нацистской Германии", - делает вывод преподаватель.

По мнению Дробовича, это ломает "концепцию Великой отечественной войны" - то есть СССР изображается агрессором. При этом учитель и сам говорит, что советские войска вступили на территорию Польши только через 17 дней после немецкого вторжения. Правда, не упоминает, что в этот момент польская армия была разгромлена, а правительство страны бежало. То есть польское государство исчезло как таковое.

Какие были варианты действий у СССР?

Первый - не делать ничего. Но тогда пустующие территории бы заняли нацисты. И геноцид с концлагерями, холокост на территориях Западных Украины и Белоруссии начался бы на два года раньше.

Второй - войти на никем не занятые территории, которые, к слову, были населены украинцами и белорусами.

При этом никто не отрицает, что так Молотов с Риббентропом и договаривались. И немцы не стали идти дальше "линии Керзона". Однако говорить, что СССР напал на Польшу - это явная манипуляция. Уничтожил польскую армию и государство Гитлер. А Советский Союз уже после падения польской власти вошел на практически бесхозные территории вернул Украине и Белоруссии их исконные регионы. Которые в составе этих стран находятся и сегодня.

Украина, к примеру, без пакта была бы сейчас короче на пять западных областей.

Интересно, что Англия и Франция, которых с Польшей на момент вторжения Германии связывали оборонительные договора, ничем своей союзнице не помогли. Формально они объявили Гитлеру войну. Но фактически дали ему спокойно добить польское государство, не сделав в сторону нацистов ни единого выстрела.

СССР же ничего должен полякам не был. Более того, Варшава все междувоенное время вела себя как яростный противник Москвы. А годом ранее вообще стала по факту союзником нацистов: вместе с ними Польша захватила часть Чехословакии - Тешинскую область. То есть сделала то, в чем Дробович упрекает СССР: напала на территорию суверенной державы. Но никто при этом поляков в развязывании Второй мировой не упрекает.

Вскользь о Холокосте

Только после критики в адрес Москвы и на отрезке 1939 года Антон Дробович вспоминает, что у Германии была расовая политика и Холокост. При этом он через минуту снова вспоминает СССР и говорит, что похожие вещи происходили и там.

Какие же это вещи? "Часть общества провозгласили врагами", - туманно характеризует нехорошие симтомы у обеих стран Дробович и вспоминает, что при Сталине появился термин "враг народа".

Все это время на экране висит слайд "Расовая политика Третьего Рейха и холокост".

Потоптавшись на СССР, разговор вернулся к немцам и наконец становится понятно, что такое расовая политика нацистов - это ненависть к евреям и цыганам. Об этом сказано очень кратко, и далее Дробович сразу переходит к тому, что "отношения СССР и Германии портятся", и последняя нападает на Советский Союз.

Тут бы заклеймить агрессора, но нет. Антон немедленно атакует СССР и говорит, что термин "Великая отечественная война" к этим событиям неприменим. "Ее правильнее назвать немецко-советская война. И вот два тоталитарных режима начинают воевать между собой", - рисует картинку Дробович.

Непонятно, откуда взялась эта новая в исторической науке война. По факту к тому времени она уже прочно стала мировой. Поскольку в ней участвовала как минимум вся Европа. К тому времени - еще до нападения на Союз - Гитлер захватил весь запад континента, включая Францию, за исключением островной Британии. Часть стран - Италия, Венгрия, Румыния - вступили с ним в союз.

И об этом Антон Дробович почему-то вообще не говорит. А лишь вскользь упоминает, когда доходит до 1942 года - да и то без указания на то, когда Германия захватила территории нынешнего ЕС.

То есть к 1941 году воевали уже далеко не только "два тоталитарных режима". Формально СССР с началом этой войны стал союзником той же Британии, и родилась антигитлеровская коалиция.

Со слов же главы Института нацпамяти кажется, что войну развязали две очень плохих страны, а остальные брезгливо смотрели на них со стороны и жили мирной демократической жизнью.

Невооруженным глазом заметно, что весь предвоенный период Дробович крайне сжато говорит об агрессивных действиях нацистов и их идеологии. То о расовой теории упоминает как бы нехотя, то об оккупации Европы забудет рассказать. Не успели СССР и Германия захватить Польшу, как что-то не поделили между собой (что именно - преподаватель не уточняет) - и завязалась мировая бойня. Вот и вся модель, которую преподают школьникам сегодня.

В конце Дробович с негодованием отметил, что изгнав немцев с территории СССР, Красная армия не повернула назад, а пошла дальше, захватывая территории других стран. "Таким образом, освободив Еврому Советский Союз оккупировал ее", - делает вывод глава Института нацпамяти.