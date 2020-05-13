В среду, 13 мая, количество случаев Covid-19 в мире приближается к четырем с половиной миллионам. В тройке стран, где больше всего заболевших, США, Россия и Великобритания.

Украина на 33 месте по количеству случаев коронавируса в мире, примерно на уровне Польши и Израиля. При этом она обогнала Румынию, Австрию.

С сегодняшнего дня в Киеве заработают уже 29 рынков (с 10 мая открыли первые 19 - Ред.). Вчера киевские рестораторы провели первый день в условиях смягчения ограничений. Они рассказали, что надеются выйти хотя бы на половину оборота, который был до карантина.

Что касается транспорта, то по неофициальной информации пригородные перевозки запустят 22 мая, маршрутки - в июне. Метро могут открыть ближе к июлю.

По состоянию на 13 мая в Украине 16 425 случаев Covid-19.

Читайте все актуальные новости о пандемии коронавируса в онлайн-хронике. Материал обновляется.

Карта распространения коронавируса в Украине 13.05.2020

09:36 В ВСУ за сутки еще один новый случай коронавируса. Всего зафиксировали 43 случая

09:30 С начала пандемии 3716 пациента уже выздоровели, в том числе 935 медработников

09:29 В результате осложнений умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

09:25 Из 16 425 случаев коронавируса, болезнь подтверждена у 1130 детей и 3208 медиков.

09:21 В Киеве и пяти регионах случаев Covid-19 уже больше тысячи

Черновицкая область - 2444 случая

Киев - 1960

Ивано-Франковская область - 1144

Киевская область - 1049

Ровенская область - 1045

Тернопольская область - 1028

09:20 Данные по регионам:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510 случаев;

Днепропетровская область - 773 случая;

Донецкая область - 102 случая;

Житомирская область - 530 случаев;

Закарпатская область - 764 случая;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1144 случая;

Кировоградская область - 428 случаев;

м. Киев - 1960 случаев;

Киевская область - 1049 случаев;

Львовская область - 870 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 680 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1045 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1028 случаев;

Харьковская область - 672 случая;

Херсонская область - 165 случаев;

Хмельницкая область - 196 случаев;

Черновицкая область - 2444 случая;

Черкасская область - 346 случаев;

Черниговская область - 79 случаев.

09:15 В Украине 16 425 случаев Covid-19. Из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая



09:12 В "Укрзализныце" представили план возобновления работы пригородного железнодорожного сообщения в два этапа. На первом пустят 745 пригородных поездов в часы пик. На втором назначат еще 571 поезд

09:06 Брифинг Минздрава

09:05 В Закарпатской области 764 случаев Covid-19

09:03 В Святогорской Лавре нет зараженных коронавирусом после Пасхи. Об этом сообщили в Донецкой ОГА

08:57 За прошлые сутки во Львовской области подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Всего в области 870 случаев Covid-19

08:42 После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга в США отложили использование ИВЛ, поставленных из России

08:33 В Киеве на митинг собираются автоперевозчики. Начало митинга в 10:00, он пройдет под Кабмином. Они будут добиваться разрешения на внутренние и международные перевозки

Фото: PavlovskyNEWS

08:31 В Кропивницком заработали маршрутки

08:26 В мире 4 262 051 заболевший

США - 1 369 484

Россия - 232 243

Испания - 228 030

08:15 В Белом доме сообщили об изоляции вице-президента Майкла Пенса от Дональда Трампа. Такое решение принял Пенс после того, как коронавирусом заболела его пресс-секретарь Кэти Миллер

08:09 В Чернигове сегодня откроют непродовольственные рынки. Об этом сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако

08:00 Сегодня в 10:00 собирается Верховая Рада. Начнется заседание с часа вопросов к правительству о ситуации с борьбой с коронавирусом и мерами о преодолении негативных экономических последствий.

Далее с докладом выступит глава Нацбанка Яков Смолий.

Депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, направленных на поддержку налогоплательщиков во время карантина.

В регламент собираются внести проект постановления об обращении Верховной Рады к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе в 1939-1945 годах.

А также проект закона о господдержке сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином и проект изменений в законе, связанные с недопущением штрафных санкций по кредитам на период действия карантина.

07:51 С сегодняшнего дня в т.н. "ЛНР" должны снять часть карантинных ограничений: заработает общественный транспорт, детские сады. парикмахерские, магазины, в том числе в ТРЦ, рынки. Останутся закрытыми массажные кабинеты, спа-салоны, фитнес-центры, бани. Также карантин не будут смягчать в четырех населенных пунктах, которые отправили на самоизоляцию: Свердловск, Алчевск, Перевальск, Первомайск.

07:40 В Киеве с 13 мая разрешена работа 29 рынков при условии соблюдения дезинфекции, дистанции и масочного режима. Вот их перечень:

Торговая площадка "Феофановский", ул. Заболотного 48-А;

Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1;

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65;

Рыночный комплекс "Маяк", ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2;

КП "Владимирский рынок", ул. Антоновича, 115;

ООО "Печерский рынок", Печерская площадь, 1;

Рынок "Иллис", ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80;

КП "Бессарабский рынок", Бессарабская площадь, 2;

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3;

Т/П "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5;

ООО "Путь", рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1;

Рынок ЧП "Колибрис", ул. Л. Курбаса, 6;

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд", проспект Академика Глушкова, 32-38;

ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94;

ЗАО "Рынок "Нивки", ул. Щербакивского, 47;

МЧП "Забота", ул. Туполева, 13;

ООО "ТК "Борщаговский", Рынок "Западный", ул. Депутатская, 2;

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18;

ООО "Цветочная Поляна", Рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1;

ООО "Фермер - Торг Плюс", ул. Электротехническая, 18;

Рынок "Полесье", ООО "Полесье", ул. Минский, 2-А;

Рынок "Виноградарь", ООО "Рынок "Виноградарь", ул. Василия Порика, 2-А;

ООО "Агрорынок", ул. Вербицкого, 32;

Рынок "Днепр", ООО "ТД "Днепр", б-р Кольцова, 12;

ЗАО "Фирма Лесная", Рынок "Лесной", ул. Миропольская, 2;

ООО "Дарницкий рынок", ул. Сормивська, 15;

Рыночный комплекс "Соломенский", ООО "Фирма "Гарант", ул. Соломенская, 24;

КП "Житний рынок", ул. Верхний Вал, 16;

ООО "Нисэко", рынок "Позняки", ул. Ревуцкого, 12/1.