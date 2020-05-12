Двумя главными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса считаются медицинские маски и одноразовые перчатки. Если насчет эффективности первых большинство специалистов не сомневаются, то пользу от ношения перчаток отрицают.

Нужно ли надевать перчатки в качестве средства профилактики от инфицирования, разобралось издание Deutsche Welle.

Почему перчатки не работают

Перчатки изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше их носить, тем шире становятся поры и тем легче патогенным микроорганизмам проникнуть внутрь. Так что защиту от бактерий и вирусов перчатки обеспечивают на очень короткое время.

Вот почему медработники применяют одноразовые перчатки для защиты рук от грубых загрязнений (крови и других биологических жидкостей), а после использования тщательно моют и дезинфицируют конечности.

Опасность перчаток

Эти СИЗ не только практически бесполезны в профилактике заражения вирусом, но еще и опасны. Одноразовые перчатки из винила, латекса или нитрила создают обманчивое ощущение стерильности. Надев перчатки, многие начинают следить за тем, чтобы не касаться лица, но все равно ненароком делают это.

Более того, ношение перчаток может увеличить риск заражения, так как в них кожа начинает быстро потеть. А теплая и влажная среда идеальна для бактерий и вирусов всех видов.

Немецкий терапевт Марк Ханефельд в своих соцсетях призывает людей перестать носить медицинские перчатки в быту.

"В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. После снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю", - пишет Ханефельд.

Ему вторит пульмонолог Йенс Мэтью, заявивший, что за короткий срок одноразовая перчатка собирает на поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука.

Глава Австрийского общества по инфекционному контролю Оян Ассадиан предостерегает от нецелесообразного использования медицинских перчаток.

"Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет он.

Тем, кто стремиться защититься от коронавируса, лучше придерживаться традиционных профилактических мер: тщательно мыть руки с мылом и по возможности воздерживаться от посещения общественных мест. А надевать одноразовые перчатки, например, для похода в магазин точно не стоит.

Несмотря на приведенное мнение ученых, украинский МОЗ обязывает носить перчатки наряду с масками работников заведений общепита.

Также перчатки, возможно, заставят надевать авиапассажиров, когда снимут карантин.