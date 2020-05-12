В Печерском районном суде Киева не продлили меру пресечения народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софие Федыне, которая угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сама Федына сообщила на своей странице в Facebook во вторник, 12 мая.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли. Государственное бюро расследований дало бумагу, что досудебное следствие завершено и достаточно доказательств для обвинительного акта и передачи дела в суд", - написала Федына.

"Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения - зачем? Он думает, что я в суд не приду?" - добавила она.

Также Федына уточнила, что судебное рассмотрение по сути должно проводиться во Львове.

Напомним, 26 ноября 2019 года Госбюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении нардепу от фракции "Евросолидарность" Софие Федыне и ветерану АТО, военнослужащей Вооруженных сил Украины Елене Самбул (Маруся Зверобой) в угрозе убийством в отношении президента Украины.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области в конце октября говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федына обсуждали визит Зеленского в Золотое.

Печерский районный суд Киева избрал Федыне и Зверобой меры пресечения в виде личных обязательств. 8 мая суд отказался продлевать меру пресечения для Зверобой.