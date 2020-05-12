В ночь со вторника на среду на западе и севере Украины, а также в центральном регионе возможны заморозки.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

Также синоптик написала, что в стране наблюдаются весьма сильные температурные контрасты. На Львовщине довольно холодно - всего +4 градуса Цельсия, в то время как на Луганщине воздух прогрелся +24 градусов.

Во многих регионах наблюдаются грозы. Они гремят вдоль воображаемой полосы от Черниговщины через Киевскую, Черкасскую и Винницкую области. Местами грозы бушуют и на Николаевщине.

Ранее "Страна" приводила подробный прогноз Натальи Диденко на среду, 13 мая.

Мы также сообщали, что сегодня снегопады накрыли Латвию, Литву, часть Польши, Беларуси, а также Псковскую область России.