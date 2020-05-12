Во вторник, 12 мая, в квартире был найден труп подполковника Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает издание "Корреспондент" со ссылкой на источник.

Как отмечается, в полицию около 14:00 обратился сотрудник спецслужбы, сообщив, что его коллега не вышел на работу и не выходит на связь.

По указанному адресу прибыл наряд полиции, который обнаружил в ванной комнате с порезанными венами на руках консультанта-эксперта по оперативным вопросам 1 отдела 3 управления ГУ КЗЭ СБ Украины.

Ранее сообщалось, что потерявший урожай из-за засухи фермер покончил с собой в Одесской области.

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