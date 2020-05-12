ВВП Китая в первом квартале 2020 года опустился на 36,6% в годовом исчислении. Это связано с последствиями эпидемии нового коронавируса.

Данные приводит Международный валютный фонд (МВФ).

Как пояснили в Фонде, ВВП замедлился потому, что страна с целью замедлить распространение вируса ввела строгие ограничительные меры, которые сильно ударили по экономике.

Пандемия негативно повлияла и на другие страны. Например, в первом квартале 2020 года в Южной Корее объем производства сократился на 5,5% (в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний). Различия в последствиях объясняется тем, что Китай первым столкнулся со вспышкой, а затем начал вводить строгие ограничительные меры, в то время как Корея сохраняла экономику открытой и придерживалась стратегии более целенаправленного сдерживания.

По данным фонда, ВВП Франции в первом квартале 2020 года сократился на рекордные 21,3%, Испании - на 19,2%, Италии - на 17,5%.

"Второй квартал неизбежно будет еще хуже", - прогнозируют специалисты Фонда.

Как писала "Страна", в первом квартале 2020 года валовый внутренний продукт Украины сократился на 1,2%, хотя ранее прогнозировалось снижение ВВП на 0,9%.

Мы также сообщали, что в Еврокомиссии прогнозируют в 2020 году уменьшение ВВП всех стран ЕС на 7,4%.