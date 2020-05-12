Днем в среду, 13 мая в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Осадки обещают лишь на Закарпатье. Но восстановлению хорошей погоды будут предшествовать ночные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в ночь на среду в западных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый), а в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Холоднее всего ближайшей ночью будет на западе страны, где столбики термометров опустятся до -3 градусов. На остальной территории ночью +3-9 градусов.

Днем потеплеет до +14-16 на западе, севере и востоке и до +15-18 на остальной территории Украины.

Также синоптики предупредили, что 13 мая в большинстве восточных районов, в Одесской, Николаевской и Запорожской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Латвии, Литве, Польше и Беларуси 12 мая выпало до 10 см снега.

Также мы сообщали, что в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.