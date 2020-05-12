Андрей Сибиха. Фото: www.aa.com.tr

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить страну без украинских туристов из-за того, что в Аланье на День победы во время передвижного концерта исполнили советскую песню "Катюша". 

Об этом Сибиха сообщил в Твиттере, прикрепив соответствующее видео. 

"Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?" – написал Сибиха. 

Напомним, ранее украинский боксер Ломаченко на День Победы попросил прощения у ветеранов за зигующую молодежь.

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