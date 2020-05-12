Эксперт Белого дома по борьбе с коронавирусом, врач-инфекционист Энтони Фаучи заявил, что в США сразу несколько компаний разрабатывают вакцину против Covid-19. Результаты их тестирования он надеется получить осенью.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть много кандидатов на разработку вакцины, и мы надеемся, что будет несколько победителей. Это важно, поскольку это позволит обеспечить глобальный доступ к вакцине в случае, если у нас будет больше одного успешного кандидата", - сказал Фаучи на открытии слушаний в Сенате 12 мая.

По словам врача, о результатах тестирования и эффективности препаратов станет известно уже в конце осени - начале зимы.

Эксперт также предупредил о возможных очень серьезных последствиях слишком раннего выхода США из режима изоляции. Он считает, что небольшие скачки в количестве заразившихся могут превратиться во вспышки. Также он засомневался в официальных данных о числе заражений в стране, предположив, что их реальное количество выше.

Между тем президент США Дональд Трамп не уверен в том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца этого года.

Как писала "Страна", ФБР намерена объявить Китаю предупреждение из-за попыток местных хакеров украсть информацию о разработке вакцины против нового вируса.