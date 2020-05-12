На завтрашнем внеочередном заседании Верховной Рады с докладом выступит глава Национального банка Украины Яков Смолий. В докладе, который предварительно прослушали в финансовом комитете Рады и вынесли решение принять к сведению, акцент сделан на работе НБУ в карантинных условиях.

В "Слуге народа" не исключают, что выступление Смолия в Раде станет первым шагом к увольнению.

Об этом говорится в статье "Страны" День П. Что может сорвать принятие Радой "антиколомойского" закона.

"На работу Нацбанка много нареканий, и у Смолия будет возможность ответить на них с парламентской трибуны", - говорит "Стране" народный депутат Ирина Верещук (СН). Ее коллега во фракции Александр Качура допускает, что это выступление Смолия будет первым шагом к его увольнению с нынешней должности.

"Это первая ступенька к нашему прощанию с нынешним руководством Нацбанка", - говорит Качура, считая работу команды Смолия неудовлетворительной.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук ожидает "серьезный разговор" о реальной пользе от деятельности НБУ для отечественного бизнеса и банковского сектора, а не только для "держателей ОВГЗ" (облигаций внутреннего государственного займа).

"Но заслуживает пока господин Смолий только доклада", - полагает народный депутат.

Более полно о завтрашнем пленарном дне в Верховной Раде можно прочитать здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что на заседании в среду Рада рассмотрит "антиколомойский" закон и заслушает главу НБУ.

Также мы сообщали, что Рада возобновит регулярные пленарные заседания с 19 мая.