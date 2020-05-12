В Дарницком районе столицы жертвой преступников стала народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Савченко. Воры забрали технику из ее автомобиля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные разбили окно в задней дверей Audi Q8, принадлежащей парламентарию, и забрали из салона авто ноутбук и флеш-накопитель памяти.

Кражу "слуга народа" обнаружила 12 мая примерно в 8:30 утра.

По данному факту следственный отдел Дарницкого управления полиции Нацполиции в Киеве начал досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Отметим, что Савченко попала в Раду по списку своей партии, в которой была 66 номером.

Депутаты нередко становятся героями криминальной хроники. Так, зимой "Страна" сообщала, что из квартиры нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко украли духи и булавку с золотым трезубцем.

А прошлым летом мы писали, что под Киевом неизвестные ограбили дом народного депутата Олега Недавы, состоявшего в "Блоке Петра Порошенко".