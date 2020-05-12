По факту утечки информации о персональных данных украинцев и публикации их на одном из телеграм-каналов Национальная полиция Украины начала уголовное производство. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным правоохранительного ведомства, утечка персональных данных произошла из нескольких источников.

"Предварительным анализом установлено, что объем противоправно-обнародованных персональных данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия", - указывается в сообщении.

Сейчас работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Сведения внесены в ЕРДР и начато расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, что привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

Киберполиция во взаимодействии с другими государственными органами принимает меры по недопущению возобновления его работы и эффективного расследования уголовного производства.

Напомним, что ближе к вечеру чат-бот, с помощью которого сливалась информация непосредственно людям, был удален.

Также мы сообщали, что в сети стали продавать данные пользователей Приватбанка, в банке подтверждают утечку.