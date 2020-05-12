Во вторник, 12 мая, Печерский районный суд Киева принял решение заочно арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Евромайдана на два месяца - до 10 июля.

Трансляция заседания суда велась на YouTube-канале "Судебной власти Украины".

Так, в ходе заседания защита заявила ряд ходатайств, включая обеспечение участия Януковича в заседании путем видеотрансляции, и заявила отвод прокурорам, однако суд все их отклонил как необоснованные. Кроме того, судья обвинил адвокатов в попытке затянуть процесс. После перепалки адвокатов с судьей и прокурорами в зал пригласили полицию для охраны порядка.

"Ходатайство удовлетворить, применить к Януковичу.... меру пресечения в виде содержания под стражей в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года без права внесения залога", - сказал судья Алексей Соколов.

Кроме того, во время заседания адвокат экс-президента Александр Горошинский сообщил суду, что информация прокуроров о том, что Янукович объявлен в международный розыск, не соответствует действительности, без чего, по словам защитника, избирать заочно меру пресечения нельзя.

Прокуроры на заседании просили применить к Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей, адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели людей на Майдане в феврале 2014 года.

Подозрения были объявлены Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко и экс-главе СБУ Александру Якименко. Позже, в 2018 году, Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследование в отношении Януковича, Якименко и бывшего первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу о событиях на Майдане в 2014 году.

Как сообщалось, в начале мая суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца. После этого стало известно, что генпрокурор Венедиктова хочет добиться экстрадиции Януковича.