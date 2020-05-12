В Офисе президента не рекомендуют ждать реализации Владимиром Зеленским сценария известного сериала "Слуга народа", в котором нынешний глава государства исполнил главную роль.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк (к слову, сценарист сериала) в интервью "Интерфакс-Украина".

"Многие люди напрасно примитивизируют эту историю. Говорят, что вот, народ выбрал Зеленского, потому что им показали сказочку о том, как честный учитель истории пришел и сделал страну-рай. А на самом деле нет", - сказал он.

По словам Костюка, страна-рай появилась в сериале лишь в самом финале.

"А до этого у него постоянно что-то не получалось, система сопротивлялась, в стране на экране была очень непростая ситуация", - добавил Костюк, который был одним из авторов сценария сериала.

По его мнению, Зеленский сохранил в реальности базовый посыл образа Голобородько, что может оставаться человеком и не терять связь с реальностью, действительно искренне стараться сделать лучше своей стране и ее гражданам.

Напомним, политическая популярность пришла к Зеленскому благодаря сериалу "Слуга народа", в котором он сыграл роль школьного учителя Василия Голобородько, ставшего президентом и посвятившего свою работу в должности искоренению коррупции и других негативных явлений.

Стоит отметить, что Владимира Зеленского с его экранным героем ассоциируют не только украинцы, но и некоторые политики. В частности во время официального визита в Эстонию президент страны Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому электровелосипед (именно на велосипеде ездил на работу Голобородько).

А на нсайте Кремля новости об украинском президенте были проиллюстрированы фотографией, на которой изображен сыгранный Зеленский персонаж - Василий Голобородько.