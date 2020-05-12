В минувшие выходные в Киеве на улице Товарной в частном секторе бывший военный проткнул шампуром знакомого во время распития спиртных напитков.

Как мы узнали от местных жителей, в минувшее воскресенье на одном из приусадебных участков отдыхала компания, в которой был 40-летний экс-военнослужащий, имевший статус участника боевых действий и воевавший на Донбассе. После обильно принятой на грудь порции спиртного зашел разговор за политику. Бывший "атошник" принялся выяснять у своего знакомого, чей же на самом деле Крым. Однако ответ собутыльника ему, вероятно, не понравился, и он всадил ему в живот металлический шампур, на котором только что готовили шашлык.

От увиденной крови участники пикника разбежались по домам. Полицию вызвали врачи скорой помощи, так как раненный потерял много крови и на лицо была колото-резанная рана. Полиция оперативно установила и задержала виновника подреза, который отсиживался дома. Ему инкриминируют ч.1 ст.121 УК Украины - Причинение тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы. Правоохранители будут настаивать на аресте подозреваемого.

Напомним, в Днепре на полицейского напал домашний тиран и насильник с шампуром.

Также мы писали, что мальчик в США проткнул себе голову насквозь шампуром и чудом выжил.