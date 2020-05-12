Пандемия коронравируса вызвала самый большой кризис, с которым когда-либо сталкивалась авиационная отрасль. И он еще долго будет на нее влиять. После снятия карантина и открытия границ и аэропортов эксперты прогнозируют значительные изменения правил перелетов.

Какие именно перемены ожидают пассажиров, рассказало издание Forbes.

Девять из десяти экспертов ожидают увеличение интервалов между рейсами из-за необходимости тщательной чистки салонов и соблюдения санитарных мер в аэропортах. В краткосрочной перспективе, однако, снижение числа пассажиров и рейсов, а также банкротство некоторых авиакомпаний могут сократить подобные задержки вылетов.

Регистрация и посадка на борт

По некоторым подсчетам, процесс регистрации на рейсы после выхода из карантина может занять до четырех часов. Он будет включать обязательное социальное дистанцирование и санитарную обработку багажа.

Авиаперевозчики рассматривают принятие следующих мер:

запрет ручной клади;

запрет комнат для отдыха;

обязательное ношение медицинских масок и перчаток;

самостоятельная регистрация на рейс;

самостоятельная сдача багажа пассажирами;

наличие паспорта иммунитета;

сдача анализов крови на месте;

введение зон дезинфекции.

В будущем решающую роль станут играть цифровые технологии и автоматизация, которые снизят необходимость контактов между людьми в аэропортах. К таким технологиям относится биометрическая посадка, позволяющая пассажиру использовать свое лицо в качестве паспорта. Несколько авиакомпаний, включая British Airways, Qantas и EasyJet, уже используют эту технологию.

Всемирный совета путешествий и туризма (WTTC) заявил, что в крупных аэропортах, таких как "Хитроу", аэропорт Джона Кеннеди и сингапурский "Чанги", начнут использовать исключительно онлайн-регистрацию и бесконтактные платежи.

Кроме того, в воздушные гавани, возможно вообще перестанут пускать провожающих и встречающих - кроме тех, кто сопровождает несовершеннолетних пассажиров и инвалидов.

После регистрации багаж необходимо будет пропускать через специальный дезинфицирующий туннель.

Кроме того, в проходах и залах установят разграничители для социального дистанцирования, на стойках обслуживания клиентов- защитные барьеры. В помещениях аэропортов оборудуют станции санитарной обработки рук и теплового сканирования. Некоторые СМИ допускают, что обычным явлением станет санитарная обработка с помощью ультрафиолета.

В салонах самолетов начнут блокировать сиденья, экипаж оденут в защитные костюмы и маски. Крупные европейские перевозчики, такие как Air France и KLM, уже сделали маски обязательными.

Что касается еды, то на коротких рейсах ее не будет вообще. А на дальних маршрутах будут предлагать легкие закуски. Гонконгские авиалинии решили вовсе нигде не предлагать еду.

После прилета

Вероятно, в пункте прибытия международным пассажирам придется предъявить документ вроде паспорта иммунитета.

Прибывающих пассажиров также могут заставить проходить еще одно измерение температуры и даже анализ крови на Covid-19.

В США не исключают создания нового федерального агентства здравоохранения для координации проверок состояния здоровья людей в аэропортах.

Также эксперты прогнозируют такие нововведения, как использование преимущественно лестниц, а не эскалаторов и специального оборудования для разделения людей.

Скорее всего, перелеты вернутся сначала на внутренние рынки, а затем возобновятся международные авиарейсы к ближайшим соседям и на другие континенты. В WTTC считают, что первыми станут путешествовать молодые люди 18-35 лет, которые менее уязвимы для коронавирусной инфекции.

Возможно, с рынка уйдут обанкротившиеся мелкие авиакомпании (либо их поглотят более крупные).

"Опасения потребителей по поводу заражения вирусом в переполненных самолетах могут привести к тому, что перевозчики станут соблазнять осторожных путешественников скидками. Но если они не смогут заполнить рейсы, то прибегнут к повышению цен на билеты", - полагают в WTTC.

Ранее "Страна" писала, что в США авиакомпании сократили 90% рейсов из-за коронавируса.

Мы также приводили другой прогноз об изменениях для пассажиров после спада пандемии.