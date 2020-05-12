В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые 9 и 11 мая нападали на медиков.

Об этом сообщает Прокуратура Киева на странице в Facebook, во вторник, 12 мая.

"Инцидент произошел в ночь на 11 мая 2020 возле жилого дома на проспекте Романа Шухевича в Днепровском районе столицы. Бригада врачей прибыла на вызов по этому адресу и поднялась к больному. Водитель остался ждать в автомобиле. В это время двое парней, увидев припаркованный у подъезда служебный автомобиль скорой медицинской помощи, начали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, после чего нанесли последнему несколько ударов в область головы и повредили служебный автомобиль", - говорится в сообщении.

Так, правоохранителям удалось задержать нападавших тот же день. Ими оказались двое местных жителей, 1994 и 2000 года рождения. При личном обыске у мужчин обнаружили мобильные телефоны, печати и деньги.

"Им сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, совершенном группой лиц) и в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения", - добавили в сообщении.

Также сообщается, что ранее суд арестовал троих мужчин, которые 9 мая проникли в медицинский центр на проспекте Победы и силой отобрали деньги и мобильные телефоны у двух медработников, а также печати и штампы медучреждения. Злоумышленников задержали в тот же день. Им инкриминируют две статьи Уголовного кодекса Украины "Разбой" и "Похищение официальных документов, штампов или печатей". Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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