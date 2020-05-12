Во вторник, 12 мая, в Телеграм-канале Офиса президента появилось странное сообщение с текстом "Я на базе", которое исчезло через несколько секунд. "Стране" удалось его заскринить.

Как видно на скриншоте, в 17:19 на канале Офиса президента в Телеграме опубликовали загадочное сообщение "Я на базе". Уже через несколько секунд, видимо заметив ошибку, сообщение было поспешно удалено. О какой базе идет речь и кто его оставил неизвестно.

Напомним, сегодня под зданием Офисом президента в Киеве активисты устроили акцию протесты и подожгли шины.

Также мы писали, что Офис президента опубликовал фото, как Ермак сидит по правую руку от Зеленского на совещании по коронавирусу.