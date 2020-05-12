Акционерное общество "Укрзализныця" разработало план поэтапного восстановления пригородного сообщения, которое было остановлено из за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - сказал временно исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Сообщается, что "Укрзализныця" готова оперативно осуществить назначение поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения, при условии отмены или смягчения карантинных мер.

В сообщении сказано, что специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляющих текущие ремонты вокзалов и поездов, для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

Также Юрик напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок. Так, по данным специалистов "Укрзализныци", при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн гривен, а на втором - еще 224,5 млн гривен.

"Компания понимает сложную ситуацию в экономике страны и готова добросовестно выполнять функции социального перевозчика. Однако, мы также обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения", - подытожил Юрик.

Напомним, что немногим ранее стало известно, что открытие пассажирского сообщения в Украине будет происходить в три этапа. Согласно плану, в первую очередь власти разрешат городские и пригородные перевозки.

Также сообщалось, что Укрзализныця переводит своих сотрудников на сокращенную неделю.