Народные депутаты разработали законопроект №3427 о внесении изменений в закон "О рекламе", который предполагает усиление ответственности за дискриминацию по половому признаку.

Об этом во вторник, 12 мая, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Обнаженная девушка призывает покупать бетон, "Даю в лизинг", "Сосну в подарок"... Видели подобную рекламу? Надеюсь, больше не увидите! Мы с коллегами из МФО (Межфракционное депутатское объединение - Ред.) "Равные возможности" инициировали законопроект №3427 о внесении изменений в Закон "О рекламе" о противодействии дискриминации по признаку пола", - пишет Кравчук.

По ее словам, проект закона был подписан несколькими десятками нардепов из разных фракций и групп.

"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективацией женщин и мужчин и откровенными образами целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью — мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", - пояснила депутат.

В своем законопроекте депутаты предложили:

четко определить понятия "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола";

вдвое увеличить штрафы для нарушителей;

повысить уровень защиты прав потребителей рекламы.

"Уверена, что толерантная и гендерно чувствительная реклама понравится украинцам гораздо больше, чем отвратительные шутки "ниже пояса". И производители товаров и услуг от законодательных изменений только выиграют", - добавила Кравчук.

Примеры дискриминационной рекламы. Фото: Facebook

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил привлечь СБУ к защите духовности и морали украинцев.

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