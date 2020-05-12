Начиная с 4 мая государство получило 6873 пакета документов от бизнесменов на получение финансовой помощи. На данный момент положительные решения приняты по 1715 обращениям. Это позволит обеспечить выплаты зарплат для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - еще 3339 пакетов документов.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

"Программа направлена ​​на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.

В общем, на эту программу направлено 4,7 миллиарда гривен. Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств ", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

В Минэкономики сообщают, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский хочет сделать кредитные каникулы для малого и микробизнеса.

Также мы сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу правительства "Новые деньги", которая поможет отечественному бизнесу взять кредит "под очень низкий процент".