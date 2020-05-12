Президент Украины Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания руководителя пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко.

Об этом говорится в указе №171, во вторник, 12 мая.

Отмечается, что Руденко Татьяну Сергеевну назначено членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Татьяна Руденко является главой пресс-службы студии "Квартал 95". Она также является сестрой народного депутата от "Слуги народа" и экс-менеджера по маркетингу "Квартала 95" Ольги Руденко. С июля 2019 г. Руденко также является владелицей и директором интернет-издания "Йод.Медиа".

Ранее "Страна" сообщала, что Комитет Рады поддержал идею уволить половину состава Нацсовета по ТВ.

Позже стало известно, что глава пресс-службы студии "Квартал-95" Татьяна Руденко подала декларацию о доходах как кандидат на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.