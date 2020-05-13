На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 13 мая, депутаты рассмотрят законопроект №3377, касающийся поддержки сферы культуры, креативных индустрий и туризма во время эпидемии коронавируса.

Так, законопроект предполагает внести изменения в действующий закон о рекламе, которые исключат из него обязательное требование об указании реквизитов разрешительных документов в рекламе услуг народной медицины (целительства) на радио. Интересно, что эта новация предлагается на постоянной основе, а не только на время карантина. Кроме того, на радио предлагается разрешить рекламу услуг, связанных с привлечением средств населения, информацией об объектах строительства, использовании ценных бумаг и фондовом рынке также без указания разрешительной документации.

Также законодатели предлагают временно, до 31 декабря нынешнего года, предоставлять государственную субсидию для национальных игровых фильмов, анимационных фильмов, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории, фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, телевизионных сериалов и фильмов-дебютов, в объеме до 100% от сметы такого кино.

При этом, как говорится в заключении Главного научного экспертное управление (ГНЭУ) Верховной Рады, такие предложения не содержат финансово-экономического обоснования и не указаны источники финансирования таких расходов. Кроме того, непонятно, кто будет определять, какие фильмы являются объектами "художественной и культурной значимости".

Кроме того, предлагается в Гражданском кодексе узаконить норму о том, что плата за использование недвижимого имущества может быть снижена на период карантина по требованию съемщика, который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества.

Кроме того, Кабмину предлагается поручить в течение месяца разработать и внести в Раду проект закона о внесении изменений в Госбюджет на текущий год относительно государственного субсидирования 100% потерь местных бюджетов.

Также Кабмину предлагается поручить разработать и утвердить условия предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта, найти средства на субсидирование 50% трат Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения на электроэнергию и прочие акты, которые требуют дополнительного выделения средств из бюджета.

Как отмечают юристы ГНЭУ, было бы целесообразно получить экспертный вывод Кабмина относительно последствий вышеупомянутых норм.

В итоге ГНЭУ предлагают отправить этот проект на доработку его авторам и не принимать его на внеочередном заседании Рады.

Напомним, ранее парламент уже увеличивал расходы на съемки украинских фильмов.