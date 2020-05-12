В четверг, 14 мая, суд рассмотрит ходатайство прокурора о взятии под стражу скандального экс-президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

Об этом во вторник, 12 мая, "Стране" сообщил прокурор САП Алексей Скыбенко.

В тоже время, сегодня суд отклонил ходатайство прокурора о продлении процессуальных обязанностей для Мыкытася - ношение электронного браслета, сдача загранпаспорта, запрет на выезд из страны, сообщил прокурор.

Напомним, что Максима Микитася подозревают в организации преступной схемы по завладению крупными суммами на махинациях с квартирами для Национальной гвардии. Вместо квартир и паркомест на Печерске в Киеве, Нацгвардия и "Укрбуд" обменяли для военнослужащих квартиры на окраине Киева.

Также сообщалось, что Микитась отказался вносить 50 млн гривен залога, который ему избрал суд, так как "таких денег у экс-депутата нет". При этом в октябре 2019 года его взяли под стражу с залогом 80 млн гривен, которые он уплатил. В апреле ВАКС постановил взыскать деньги в госбюджет.