Активистами, которые подожгли шину в ведре под зданием Офиса президента в Киеве оказались ветераны АТО Ярина Черногуз и Виктор Пилипенко.

Ярина Черногуз стала известна после скандала, которой произошел в январе 2020 года в автобусе Луцк-Киев, где она вместе со своей подругой Настей Конфедерат потребовала, чтобы водитель выключил российский сериал, так как им "противно слышать русский язык".

Ярина Черногуз. Фото: Facebook

Виктор Пилипенко прославился тем, что был участником батальона "Донбасс" и сделал каминг-аут, признавшись в своей гомосексуальности. Он служил в батальоне "Донбасс" с сентября 2014-го до лета 2016 года и все это время воевал на Южном направлении в Шикрокино.

Виктор Пилипенко. Facebook

Напомним, сегодня пришедшие под Офис президента активисты подожгли велосипедную шину в ведре. После этого одного из участников акции задержала полиция. Им оказалась Ярина Черногуз.