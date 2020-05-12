Уже четвертый высокопоставленный чиновник в России заболел коронавирусом. Covid-19 диагностировали у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Как себя чувствует Песков, как он всеми силами пытался уберечься от болезни, когда виделся с президентом, кто еще подхватил опасную инфекцию из руководства РФ - читайте в материале "Страны".

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

52-летний Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Песков - значимая фигура в Кремле, хотя у многих давно сформировалось мнение, что он только передает слова Путина.

На самом деле Дмитрий Песков отвечает за всю информационную политику главы РФ. Параллельно он занимает должность заместителя руководителя администрации президента при главе АП Антоне Вайно.

О диагнозе Covid-19 у Пескова стало известно сегодня, 12 мая. Поскольку он находится "близко к телу" первого лица, у читателей тут же возник вопрос, когда состоялась последняя встреча с Путиным.

Журналисты кремлевского пула отмечают, что Песков появлялся на публике во время видеоконференции у Владимира Путина 30 апреля. А очная беседа с президентом, по словам Пескова, состоялась около месяца назад.

Путин действительно находится один и во время регулярных скайп-совещаний с членами правительства. Не сопровождал его Дмитрий Песков и во время праздничных мероприятий со случаю Дня Победы.

Вместе с Дмитрием Песковым коронавирусом заболела и его жена, 45-летняя Татьяна Навка, уроженка Днепропетровска. Она - олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Золотые медали спортсмены получили в 2006 году в Турине.

В брак Навка и Песков вступили в 2010 году. В 2014 у них родилась общая дочь, которую назвали Надеждой.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Инстаграм Навки

Надежда - дочь Навки и Пескова. Фото: Инстаграм Навки

Татьяна Навка рассказала сегодня журналистам, что вместе с мужем они проходят лечение в больнице. С ними "все в порядке".

Можно предположить, что о болезни спортсменка узнала несколькими днями ранее, так как сегодня, по ее словам, у нее уже "нормализовались анализы крови и нет температуры". Фигуристка уточнила, что они с мужем находятся в больнице, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи.

Дмитрий Песков боялся заразиться коронавирусом и предпринимал для этого все возможные меры.

Во-первых, он носил блокатор вирусов. После начала его использования в зоне дыхания якобы образуется защитный купол, который убивает до 99% вирусов. Песков использовал такой бейдж после начала пандемии (на фото ниже).

Во-вторых, в отличие от Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и других чиновников носил маску на службе. Например, на фото ниже они посещают больницу для коронавирусных больных в Коммунарке. Из всех присутствующих на снимке в маске только Песов.

Дмитрий Песков (верхний на эскалаторе) во время посещения больницы. Фото: Кремль

В интервью Пескова, которые он дал пару недель назад, чиновник сказал, что в Кремле выдают маски. "Но с женой и сами еще в самом начале купили в аптеках и по Интернету достаточно много масок. Что называется, затарились", - отметил пресс-секретарь Путина. Но, как видим, все многочисленные меры предосторожности не уберегли его от заражения.

Более того, Татьяна Навка уточнила, что до заболевания они с мужем были в строгой самоизоляции. При этом женщина высказала мнение, что, скорее всего, муж "принес" инфекцию с работы. И заражаться действительно было у кого.

Подчиненные Путина, заболевшие коронавирусом

Дмитрий Песков - четвертый высокопоставленный чиновник в России, который заболел коронавирусом.

30 апреля коронавирусом заболел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. После того, как глава правительства сообщил Путину о своем инфицировании, он несколько дней не выходил на связь по видео (по крайней мере, в эфире для россиян). Но вскоре возобновил работу из больницы.

Михаил Мишустин на связи из кабинета, который ему оборудовали в больнице. Скриншот

1 мая стало известно об заражении министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. Вместе с ним заразился Covid-19 его заместитель.

6 мая сообщила, что больна коронавирусом министр культуры Ольга Любимова. Ее болезнь протекает в легкой форме, с госпитализации чиновница не нуждалась.

Статистика заболеваемости коронавирусом в России

На сегодня, 12 мая, Россия вызвалась на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом. Впереди - США и Испания.

За последний день в России зафиксировано 10 899 новых заболевших. Но уже и много выздоровевших - за сутки плюс 3711 россиян излечились.

Новые интересные статистические данные сегодня озвучила главы санитарный врач России Анна Попова.

Среди заболевших коронавирусом примерно равное количество мужчин и женщин.

Почти треть заболевших в РФ коронавирусом госпитализированы.

37% заболевших коронавирусом в РФ заразились в семье или при общении с друзьями.

Симптомов коронавируса отсуствуют у 41% из общего числа заразившихся.

На предмет коронавируса протестировали около 6 миллионов россиян.

С сегодняшнего дня, 12 мая, в России завершился режим нерабочих дней. Но на жизнь людей в большинстве регионов это не отразилось, поскольку в них продолжен режим всеобщей самоизоляции. В Москве, например, он до 31 мая, а в аннексированном Крыму - до 18 мая.

В нашем материале читайте, почему Россия не выходит с карантина и из-за чего там так много заболевших.