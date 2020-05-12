Открытие пассажирского сообщения в Украине будет происходить в три этапа. Согласно плану, в первую очередь власти разрешат городские и пригородные перевозки.

Об этом рассказали источники в министерстве инфраструктуры, передает УНИАН.

Так, согласно первому этапу, с 22 мая в стране разрешат свершать городские автоперевозки (за исключением маршрутных такси), и пригородные перевозки (в пределах района).

Далее, с 29 мая, власти снимут ограничения на автоперевозки внутри области. Кроме того, пассажирам станут доступны до 50% пригородных поездов, 42 пары поездов дальнего следования "Интерсити+", "Ночной экспресс": в западном направлении - 11 пар, в южном - 10, в днепровском - 6, в восточном 12, в азовском - 3. Возобновится и внутреннее авиасообщение.

Второй этап, старт которого ожидается 9 июня, предполагает запуск межобластных и международных автоперевозок, в том числе и маршруток. С 12 июня планируется запуск всех пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

На третьем этапе, после завершения карантина, состоится запуск международного железнодорожного сообщения и сезонных поездов. Также будет возобновлено международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.

При этом в Мининфраструктуры подчеркнули, что этот план не является окончательным и может измениться.

Напомним, что по словам премьера Дениса Шмыгаля, метро в Украине могут открыть до июля этого года.

Ранее мы писали, что глава правительства предложил увеличить количество мест в общественном транспорте, чтобы люди могли добраться на работу во время карантина.