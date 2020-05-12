Украинский боксер Александр Усик, недавно попавший на "Миротворец", получил новый вызов на бой.

На этот раз абсолютный чемпион мира в тяжелом весе получил вызов от 37-летнего участника боевых действий на Донбассе - винничанина Андрея Грачова.

"Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой", - написал Грачов в Фейсбуке. Правда сейчас его пост уже не доступен.

Автор поста напомнил Александру Усику, что "в Украине идет война с Россией" и добавил, что бой будет не по правилам бокса, потому что "на войне нет правил".

Как пишут СМИ Андрей Грачов служил в 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он профессионально занимается самбо и дзюдо, неоднократно был призером чемпионатов Украины по этим видам спорта и по сей день поддерживает себя в форме.

Стоит отметить, что Андрей Грачов не впервые делает скандальные заявления. В 2015 году он вместе с другими бойцами ВСУ записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко под названием "Господин президент, это пи***ц!". В нем бойцы подвергли тогдашнего главнокомандующего резкой критике за состояние дел на фронте и в тылу.

Отметим, что в последние годы он изменил свое отношение к Порошенко и выссказывался к экс-президенту довольно доброжелательно.

Тогда Грачов вспоминал, что в 1997 году Петр Порошенко вручил ему за спортивные заслуги кимоно.

Напомним, украинские националисты обиделись на легендарных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко после того, как они снялись в православном фильме украинских и российских монахов. Через несколько дней их данные опубликовали на скандальном сайте "Миротворец".

После этого украинский боец вольного стиля Богдан Грицай заявил, что ролики Усика "ватные", комментарии в соцсетях безграмотные, а угрозы украинским гражданам - глупые и бесчестные. "Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам", - сказал Грицай, предложив боксеру бой без правил.

Александр Усик в ответ на вызов записал видеообращение. Он ответил, что бои без правил - не его стихия. "Я живу по правилам и не разделяю народ. Сейчас же идет разделение: кто-то будет болеть за одного, кто-то за другого. И это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за пределами моей страны, мне важно, что происходит внутри. Так что, друзья: кто хочет - давайте в ринг, милости просим. Только вы должны пройти медосмотр и что врач дает вам разрешение на бой. И мы будем выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Хотите? Становитесь в очередь".