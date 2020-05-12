Дзюдоист из Винницы, которому кимоно вручал лично Порошенко, тоже вызвал Усика на бой
Украинский боксер Александр Усик, недавно попавший на "Миротворец", получил новый вызов на бой.
На этот раз абсолютный чемпион мира в тяжелом весе получил вызов от 37-летнего участника боевых действий на Донбассе - винничанина Андрея Грачова.
"Простой парень из Винницы, неоднократный призер Украины по борьбе дзюдо и самбо. Мне 37 лет. Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой", - написал Грачов в Фейсбуке. Правда сейчас его пост уже не доступен.
Автор поста напомнил Александру Усику, что "в Украине идет война с Россией" и добавил, что бой будет не по правилам бокса, потому что "на войне нет правил".
Как пишут СМИ Андрей Грачов служил в 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Он профессионально занимается самбо и дзюдо, неоднократно был призером чемпионатов Украины по этим видам спорта и по сей день поддерживает себя в форме.
Стоит отметить, что Андрей Грачов не впервые делает скандальные заявления. В 2015 году он вместе с другими бойцами ВСУ записал видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко под названием "Господин президент, это пи***ц!". В нем бойцы подвергли тогдашнего главнокомандующего резкой критике за состояние дел на фронте и в тылу.
Отметим, что в последние годы он изменил свое отношение к Порошенко и выссказывался к экс-президенту довольно доброжелательно.
Тогда Грачов вспоминал, что в 1997 году Петр Порошенко вручил ему за спортивные заслуги кимоно.
Напомним, украинские националисты обиделись на легендарных боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко после того, как они снялись в православном фильме украинских и российских монахов. Через несколько дней их данные опубликовали на скандальном сайте "Миротворец".
После этого украинский боец вольного стиля Богдан Грицай заявил, что ролики Усика "ватные", комментарии в соцсетях безграмотные, а угрозы украинским гражданам - глупые и бесчестные. "Будет тебе урок. Не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам", - сказал Грицай, предложив боксеру бой без правил.
Александр Усик в ответ на вызов записал видеообращение. Он ответил, что бои без правил - не его стихия. "Я живу по правилам и не разделяю народ. Сейчас же идет разделение: кто-то будет болеть за одного, кто-то за другого. И это является разделением внутри. Мне без разницы, что происходит за пределами моей страны, мне важно, что происходит внутри. Так что, друзья: кто хочет - давайте в ринг, милости просим. Только вы должны пройти медосмотр и что врач дает вам разрешение на бой. И мы будем выбирать, с кем боксировать, а с кем нет. Хотите? Становитесь в очередь".