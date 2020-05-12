В первом квартале 2020 года валовый внутренний продукт Украины сократился на 1,2%, хотя ранее прогнозировалось снижение ВВП на 0,9%.

Об этом говорится в исследовании Минэкономики, обнародованном на сайте ведомства во вторник, 12 мая.

"Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось", – отметило министерство, напомнив, что по итогам первых двух месяцев его оценка составляла 0,2%.

Согласно расчетам, сокращение сводного индекс производства (СИП) по итогам первого квартала достигло 3,8% по сравнению с 1,8% по итогам двух месяцев.

Также в министерств указали, что на это повлиял как эффект базы сравнения (в марте 2019 году рост СИП ускорился с 0,5% до 2,6%), так и первые негативные последствия распространения в мире COVID-19. Среди них ведомство назвало логистические проблемы и уменьшение спроса в мире на отечественную промышленную и сельскохозяйственную продукцию, а также введение карантинных мер для сдерживания пандемии внутри страны.

Напомним, Нацбанк в конце апреля оценил сокращение ВВП Украины в первом квартале этого года в 0,5% и прогнозирует его ускорение во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале этого года падение экономики замедлится до 5,3%, а в четвертом – до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%.

В середине апреля в Минэкономики сообщили, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 4,2% и восстановится на 2,4% через год.