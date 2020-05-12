Депутат "Европейской солидарности" Михаил Бондарь вызвался взять на поруки человека, которого СБУ подозревает в умышленном убийстве. Речь о разборках копателей янтаря в Ровно, один из которых заказал второго.

Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении "Страны".

По данным СБУ, подозреваемый Давид Николаев решил заказать убийство жителя Ровно - как говорится в решении суда, на фоне совместной деятельности по незаконной вырубке леса и добычи янтаря.

Николаев нашел исполнителя преступления и передал ему гранату. Но тот уже сдал заказчика правоохранителям. Поэтому убийство инсценировали, чтобы 11 февраля задержать заказчика и организатора преступления.

25 марта Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения Николаеву на 60 дней - содержание под стражей. Но во время обжалования этого решения в апелляции за подозреваемого в убийстве вступился нардеп Бондарь.

Он подал ходатайство в Киевский апелляционный суд, в котором заявил, что Николаев характеризуется всеми только положительно. Кроме того, ему необходимо лечение, поскольку подозреваемый - без пяти минут инвалид.

Поэтому депутат от "Европейской солидарности" предложил выпустить Николаева под личное обязательство и поручился за него.

Ранее "Страна" разбиралась, объявят ли подозрение в убийстве Сергею Стерненко, который два года назад убил человека в Одессе.