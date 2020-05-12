Известная фигуристка родом из Днепра Татьяна Навка заразилась коронавирусом вслед за своим мужем - пресс-секретарем президента Россиии Дмитрием Песковым, который сегодня также сообщил о госпитализации из-за Covid-19. Об этом пишет телеграм-канал Daily Storm.

По словам Навки, она и Дмитрий Песков находятся под контролем врачей и пока с ними "все в порядке".

Судя по всему, о болезни она узнала не сегодня, а пару дней назад, поскольку сообщила, что за два дня у нее нормализовались анализы крови и уже нет температуры.

Фигуристка уточнила, что они с мужем находятся в больнице, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи. Они находились в строгой изоляции. По предположению Татьяны Навки, скорее всего, ее муж "принес" инфекцию с работы.

Ранее "Страна" писала о том, что зараженный коронавирусом Песков рассказал о своей последней встрече с Путиным.

Также мы сообщали, что число зараженных коронавирусом в России выросло до 232 243 человек.