Telegram-канал UA Baza Bot, в котором продавали информацию из приложения "Дія" и других баз, удалили, а одноименный Telegram-канал переименовали в "Новости".

Соответствующая информация появилась в Telegram, во вторник, 12 мая.

В канале сменили аватар, а также удалили все записи, кроме одной - это ссылка на одноименный чат. Чтобы получить доступ к записям в нем - необходимо присоединиться.

Впрочем, в чате содержатся объявления о различных базах данных, "доступных в сервисе". Последнее из них датируется 11 мая.

"3 дня фото будут доступны в выдаче для всех, после - только в тарифе за 500$, как закрытая информация и при проверке себя. 5 217 678 фото сейчас доступны в нашем сервисе. Объединение с базой, которую предоставил автор канала "Тайны Депутата" увеличили количество фото", - сказано в объявлении. К сообщению прикреплены скрины уже удаленного бота UA Baza BOT.

Напомним, нардеп Александр Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. Он заявил, что ему предложили приобрести информацию о себе же в одном из чат-ботов Telegram. Впрочем, в официальном чат-боте "Дії" заявили, что в сеть слили базу данных водительских удостоверений, но эти данные из старых баз, которые уже давно есть в открытом доступе.

Также сообщали, что в этой базе есть и персональная информация о президенте Украины Владимире Зеленском, а так же и о людях из его окружения.