Последний личный контакт президента Российской Федерации Владимира Путина со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым, который был госпитализирован с коронавирусом, был больше месяца назад.

Об этом представитель главы государства рассказал в комментарии ТАСС, во вторник, 12 мая.

По данным журналистов кремлевского пула, последний раз Песков появлялся на публике во время видеоконференции у Владимира Путина 30 апреля. В тот день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус.

Напомним, что ранее Covid-19 обнаружили у двух российских министров. Сначала заразился глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, а также его заместитель Дмитрий Волков.

Позже Covid-19 обнаружили у министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По последним данным в Российской Федерации подтверждено 232 243 случая коронавируса.