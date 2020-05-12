Власти Турции с 1 июня обяжут всех иностранцев и граждан страны, которые прибыли из-за границы, проходить тесты на Covid-19 в аэропортах.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова главы Минкульта Турции Мехмета Эрсоя.

"В июне в Турции вводится обязательное тестирование на коронавирус всех въезжающих в страну. В первую очередь, правило коснется аэропортов основных туристических провинций, включая Анталью, поскольку страна готовится к постепенному возобновлению туризма. Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - рассказал Эрсой.

По словам министра, тесты на коронавирус будут проходить до паспортного контроля. На анализы будет уходить не более 2-3 минут, что позволит избежать скопления пассажиров. Результаты теста будут известны через 5-6 часов. Если тест туриста окажется положительным, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.

Ранее сообщалось, что в России будут тестировать по 300 тысяч человек в день. Это в 1,5 раза больше, чем Украина сделала за все время эпидемии.

Также мы писали, что Минздрав планирует массово тестировать на коронавирус полицию и Нацгвардию.