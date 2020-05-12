Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) в связи с распространением коронавирусной инфекции, в этом году впервые пройдет в онлайн-формате.

Об этом сообщила пресс-служба ОМКФ, во вторник, 12 мая.

Из-за пандемии коронавируса фестиваль перенесли с июля на 25 сентября-3 октября. Он впервые пройдет в онлайн-формате.

"Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которое они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате ", - рассказала президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

По словам генерального продюсера кинофестиваля Юлии Синькевич, организаторы принимают такой формат, как вызов. Она добавила, что в программе фестиваля будут все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс-конференции.

"Кроме того, в онлайн-формате будет проходить индустриального часть кинофестиваля Film Industry Office - ожидаем, что в этом году в ней дистанционно примет участие рекордное количество представителей украинской и мировой киноиндустрии ", - сказала Синькевич.

Отмечается, что информация о приобретении абонементов на онлайн-мероприятие будет обнародована дополнительно на официальных ресурсах ОМКФ.

Ранее мы сообщали, что организаторы отменили Каннский фестиваль в 2020 году из-за пандемии Covid-19, а самый большой фестиваль поп-культуры Comic Con впервые пройдет онлайн.