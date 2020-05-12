Признаки второй волны коронавируса усмотрели в регионе власти Винницкой области, в то время, как в Украине смягчили карантин. В течение первой недели мая увеличилось выявление новых случаев болезни, а за последние сутки прирост заболевших составил 27 человек. Об этом заявил губернатор Винницкой области Владислав Скальский.



"Могу констатировать, что мы имеем признаки начала второй волны заболевания коронавирус в Винницкой области. В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев. А также за последние сутки мы имеем 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. По состоянию на 9:00 12 мая на территории области зарегистрировано подтвержденных 580 случаев коронавирусной болезни", - сообщил Скальский.



По его словам, в больницах сейчас находятся 70 пациентов, восемь из них - дети. Восемь заболевших пребывают в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. Один из них, 46-летний мужчина, - на аппарате искусственной вентиляции легких.



Для шестерых заболевших коронавирусом болезнь оказалась смертельной. У всех этих людей была тяжелая сопутствующая патология, в частности, онкозаболевания на терминальной стадии.



"Заполненность коек больными COVID-19 в девяти опорных больницах области постепенно растет. Причем, если говорить о 9 учреждениях первой волны госпитальной базы, только больных COVID-19 мы уже имеем почти 20% от общего количества инфекционных коек. Мощности инфекционного отделения Винницкой городской клинической больницы №1 уже почти полностью заполнены. Новые госпитализации коронавирусной болезни сейчас будут направляться в Винницкую ЦРБ", - сказал Скальский.



Еще 195 жителей области лечатся амбулаторно. 309 пациентов выздоровели, в том числе, 21 ребенок и 116 медиков. В обсервации находятся 3 человека, 1458 на самоизоляции. В лаборатории проверяют 907 подозрений на коронавирус.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области на карантин закрыли детскую поликлинику, где у медработников обнаружили коронавирус.

Также мы сообщали, что в ВОЗ считают, что после ослабления карантина на планете возможна вторая волна коронавируса.



